Із паливом на заправках стало краще, але є нюанс: експерт розповів, чи буде бензин цього літа

Україна нарощує кількість постачальників палива

Паливо в Україні дорожчає з кожним днем — зростає ціна на газ, бензин, дизель. Сподіватися на різке покращення ситуації не варто. На столичних заправках ще черги за бензином у кілька десятків автомобілів — паливо залишається дефіцитним. За дизелем та газом черг вже немає або вони невеликі. При цьому сподіватися на появу надлишків палива не варто.

Пов’язано це з тим, що постачання палива в Україну відбувається нерівномірно, розповів глава "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. "По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпаливу ринку поступово виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%", — повідомляє експерт.

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Кількість постачальників дизельного палива за трохи більше ніж два тижні червня зросла до сотні (в 1,5 раза), автогазу — 45 (на 30%), бензину до 27 (проти 21 у травні).

Зростання кількості імпортерів палива в Україну

Незважаючи на збільшення кількості постачальників, прогнозувати поліпшення ситуації рано — разом зі збільшенням поставок зростає і кількість споживання. Пік споживання очікується у серпні-вересні, упевнений Куюн.

Проблеми викликає не лише повернення людей та активізація бізнесу, а й проблеми з придбанням палива в Європі. Частина імпортерів намагаються нажитися на постачанні — підняли ціни постачальники, перевізники, судновласники, з’явилися аферисти. Місцеві банки, як повідомляє експерт, не фінансують прямі контракти щодо постачання палива в Україну і не хочуть розглядати договори для постачання до сусідніх з Україною країни.

У частині європейських країн також виникли труднощі через українські потреби — у Польщі протестували водії, у Молдові зросли ціни. У Болгарії постачальники палива затверджують обсяги постачання зі своїм урядом.

Все це призводить до того, що різкого сплеску кількості палива чекати не варто – кожен бензовоз дістається із серйозними зусиллями. На думку експерта, найважливіше зараз — створити резерв на кінець літа-початок осені та забезпечити потребу країни в паливі.

Раніше "Телеграф" писав, що бензин в Україні коштуватиме європейську ціну — близько 1,5 євро за літр. Набуває популярності "спиртовий" бензин — він трохи відрізняється від звичайного.