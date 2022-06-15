Газ подорожчав майже на гривню, бензин теж почав повзти вгору: свіжі ціни на пальне в Україні

Бензин однієї з марок відсутній у ціновому переліку на АЗС

В Україні за останню добу різко зросла середня вартість автомобільного газу – до 42,51 грн. Із вечора вівторка до ранку середи паливо "набрало в ціні" майже гривню – 94 копійки. При цьому ціна бензину, хоч і підвищується, але не так кардинально і поки що цілком терпимо для гаманця водія.

За даними ресурсу "Авто.РІА", літр бензину А-95 зараз коштує 50,29 грн. Що цікаво, на жодній заправці в переліку не представлена ціна на пальне марки А-95+.

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Так, за бензин марки А-92 водія попросять заплатити на 6 копійок/літр дорожче, ніж учора – по 49,47 грн. Дизельне паливо теж зросло в ціні – до 56,63 грн (+4 копійки).

Ціни на бензин, газ та дизель 15 червня

Цікаво, що сайт "Мінфін" дає повну картину вартості палива в Україні, включаючи бензин А-95+. Аналітики ресурсу стверджують, що його вартість зросла до 52,28 грн. Це на 80 копійок більше, ніж минулої доби.

Незвичайно також виглядає і ціна на бензин марки А-92, який, судячи з інформації "Мінфіну", виріс на добу на понад дві гривні.

Ціни на бензин, газ та дизель 15 червня — Мінфін

Чим зумовлена така різниця в даних між аналітичними сайтами, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняється спиртовий бензин від звичайного і чи може таке паливо нашкодити нашим автомобілям. Актуальність цього питання підвищилася зараз, коли багато заправок стали продавати саме спиртовий.

Також ми писали про кілька простих способів злити бензин із автомобіля, щоб мати запас.