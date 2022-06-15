Газ подорожал почти на гривну, бензин тоже начал ползти вверх: свежие цены на топливо в Украине

Бензин одной из марок отсутствует в ценовом перечне на АЗС

В Украине за последние сутки резко повысилась средняя стоимость автомобильного газа – до 42,51 грн. С вечера вторника до утра среды топливо "набрало в цене" почти гривну – 94 копейки. При это цена бензина, хотя и повышается, но не так кардинально и пока вполне терпимо для кошелька водителя.

По данным ресурса "Авто.РИА", литр бензина А-95 сейчас стоит 50,29 грн. Что интересно, ни на одной заправке в перечне не представлена цена на горючее марки А-95+.

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Так, за бензин марки А-92 водителя попросят заплатить на 6 копеек/литр дороже, нежели вчера — по 49,47 грн. Дизельное топливо тоже выросло в цене – до 56,63 грн (+4 копейки).

Цены на бензин, газ и дизель 15 июня

Интересно, что сайт "Минфин" дает полную картину стоимости топлива в Украине, включая бензин А-95+. Аналитики ресурса утверждают, что его стоимость выросла к 52,28 грн. Это на 80 копеек больше, чем за прошлые сутки.

Необычно также выглядит и цена на бензин марки А-92, который, судя по информации "Минфина", вырос в сутки на более чем две гривны.

Цены на бензин, газ и дизель 15 июня - Минфин

Чем обусловлена такая разница в данных между аналитическими сайтами, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличается спиртовой бензин от обычного, и может ли такое топливо навредить нашим автомобилям. Актуальность этого вопроса повысилась сейчас, когда многие заправки стали продавать именно спиртовой.

Также мы писали о нескольких простых способах слить бензин из автомобиля, чтобы иметь запас.