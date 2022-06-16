Оптова спекуляція та зв’язки з Білоруссю – чи позначиться арешт активів відомої мережі АЗС на ринку палива

Джерела розповіли, за що могли заарештувати активи компанії і чого чекати на ринку палива автолюбителям

У середу, 15 червня, Служба безпеки України повідомила про арешт активів на 20 мільйонів гривень компанії, що засновником є держпідприємства Білорусі, а сировина надходила з росії. У результаті компанія сплачувала податки до бюджетів обох країн.

Як повідомляли ЗМІ, йдеться про БНК-Україну, дочірню компанію державної Білоруської нафтової компанії.

Як повідомили "Телеграфу" учасники ринку, які побажали залишитися анонімними, хоча БНК-Україна мала мережу АЗС БНК, насправді компанія спеціалізувалася на оптових продажах. Із початком паливного дефіциту в Україні компанія зайнялася оптовими спекуляціями.

"Компанія продавала паливо клієнтам, які потребують великого обсягу – аграрії, підприємства з великим автопарком, оптові партії палива без обмежень, за цінами на 3-5 гривень за літр дорожче, ніж у роздріб на АЗС. Клієнти були задоволені – вони могли купити паливо без обмежень, а БНК могла не розмінюватися на роздріб, до того ж продаючи паливо дорожче", — розповіло про прибуткову схему на паливному дефіциті джерело "Телеграфа".

Водночас, як наголосив співрозмовник "Телеграфа", на ситуації на роздрібному ринку палива вихід БНК-Україна не вплине ніяк, хіба що оптовим покупцям можливо буде складніше купувати нафтопродукти.

Тим часом в Україні продовжує дорожчати бензин у роздрібному сегменті продажів, а ось автогаз навпаки – дешевшає.