Оптовая спекуляция и связи с Беларусью – отразится ли арест активов известной сети АЗС на рынке топлива

Источники рассказали за что могли арестовать активы компании и чего ждать на рынке топлива автолюбителям

В среду, 15 июня, Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов на 20 миллионов гривен принадлежащей компании, учредителем который являются госпредприятия Беларуси, а сырье поступало из рф. В итоге компания платила налоги в бюджеты обеих стран.

Как сообщали СМИ, речь идет о БНК-Украина, дочерней компании государственной Белорусской нефтяной компании.

Как сообщили "Телеграфу" участники рынка, пожелавшие остаться анонимными, хотя БНК-Украина владела сетью АЗС БНК, на деле компания специализировалась на оптовых продажах. С началом топливного дефицита в Украине компания занялась оптовыми спекуляциями.

"Компания продавала топливо клиентам, нуждающимся в большом объеме – аграриям, предприятиям с крупным автопарком, оптовые партии топлива без ограничений, по ценам на 3-5 гривен за литр дороже, чем в розницу на АЗС. Клиенты были довольны – они могли купить топливо без ограничений, а БНК могла не размениваться на розницу, вдобавок продавая топливо дороже", - рассказал о прибыльной схеме на топливном дефиците источник "Телеграфа".

Вместе с тем как подчеркнул собеседник "Телеграфа", на ситуации на розничном рынке топлива уход БНК-Украина не повлияет никак, разве что оптовым покупателям возможно будет сложнее приобретать нефтепродукты.

Тем временем в Украине продолжает дорожать бензин в розничном сегменте продаж, а вот автогаз напротив – дешевеет.