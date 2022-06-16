Газ подешевел, бензин дорожает: актуальные цены на топливо в Украине

Топливо есть не на всех заправках

Цена на бензин, газ и дизель в Украине продолжает оставаться нестабильной — по прайсу вырос бензин А-92. Его стоимость доросла до 51,5 грн за литр.

Согласно данным сайта "Авто.РИА", средняя цена на бензин А-95 в Украине 50,27 грн/л, а за дизель просят 56,6 грн/л. При этом данных по газу в сводной таблице нет ни с одной заправки.

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Отметим, что портал собрал данные по основным заправкам в Украине и усреднил их, в регионах топливо может стоить дороже.

Цены на топливо на заправках Украины

Сайт "Минфин" сообщает, что автомобильный газ подешевел на 77 копеек и его цена составила 41,75 грн. При этом остальные виды топлива незначительно выросли в цене, кроме обычного дизеля.

Среднице цены на топливо по Украине

В Украину активно завозится топливо из-за рубежа, но цена на него снижаться не будет. Ориентироваться водителям эксперты рекомендуют на примерно 1,5 евро за литр бензина. Но не стоит ждать не только дешевизны топлива, но и его избытков — вместе с растущими поставками растет и спрос, а пика потребления бензина нужно ждать уже в конце лета.

Как ранее писал "Телеграф", украинским водителям предлагают альтернативные виды топлива — для автобусов и тяжелой техники — метан. Для обычных автомобилей продают спиртовой бензин — у него есть как плюсы, так и минусы.