Газ подешевшав, бензин дорожчає: актуальні ціни на пальне в Україні

Паливо є не на всіх заправках

Ціна на бензин, газ та дизель в Україні продовжує залишатися нестабільною – за прайсом виріс бензин А-92. Його вартість зросла до 51,5 грн за літр.

За даними сайту "Авто.РІА", середня ціна на бензин А-95 в Україні 50,27 грн/л, а дизель просять 56,6 грн/л. При цьому даних щодо газу в зведеній таблиці немає з жодної заправки.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про ситуацію в Україні

Зазначимо, що портал зібрав дані щодо основних заправок в Україні та усереднив їх, у регіонах паливо може коштувати дорожче.

Ціни на паливо на заправках України

Сайт "Мінфін" повідомляє, що автомобільний газ подешевшав на 77 копійок і його ціна склала 41,75 грн. При цьому інші види палива трохи зросли в ціні, крім звичайного дизеля.

Середниці ціни на пальне по Україні

В Україну активно завозиться паливо з-за кордону, але ціна на нього не знижуватиметься. Орієнтуватися водіям експерти рекомендують приблизно на 1,5 євро за літр бензину. Але не варто чекати не тільки на дешевизну палива, а й на його надлишки — разом із зростаючими поставками зростає і попит, а пік споживання бензину треба чекати вже наприкінці літа.

Як раніше писав "Телеграф", українським водіям пропонують альтернативні види палива – для автобусів та важкої техніки – метан. Для звичайних автомобілів продають спиртовий бензин — він має як плюси, так і мінуси.