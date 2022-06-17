Бензин и дизель снова дорожают: свежие цены на топливо в Украине

Многие заправки не предоставляют весь перечень марок бензина, нужных водителям

По состоянию на утро пятницы, 17 июня, в Украине снова слегка подскочила средняя стоимость топлива по сравнению с предыдущими сутками. В основном изменились показатели бензина (А-95) и автомобильного газа.

Как свидетельствуют данные ресурса "Авто-РИА", за один литр А-95+ попросят заплатить 52,29 грн. Обычный "девяносто пятый" обойдется немного дешевле — по 50,29 грн/литр.

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Стоит отметить, что динамику роста стоимости некоторых видов топлива правильно отследить по этому сайту невозможно — в четверг им не удалось собрать данные насчет А-95+ и автомобильного газа.

Тем не менее на 17 июня сообщается о таких ценах: дизельное топливо — 56,59 грн/литр (-1 коп); газ — 41,74 грн/литр; А-92 — 51,50 грн/литр.

Подчеркнем, что хоть средняя стоимость дизтоплива и снизилась, однако различные заправки демонстрирую ценники, которые куда выше этой цифры. Детальнее — в инфографике ниже:

Также мы проверили данные сайта "Минфин", который опирается на информацию от консалтинговой группы А-95. Здесь цены практически на все топливо демонстрируют динамику насчет подорожания, кроме бензина А-92. Его стоимость по сравнению с прошлыми сутками осталась неизменной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего ждать от рынка бензина этим летом. Согласно объяснениям эксперта, ценовые качели насчет топлива связаны с его нерегулярными поставками в Украину.

Также мы писали о нескольких способах самостоятельно слить бензин из бака машины — чтобы иметь дома запас в канистре.