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Бензин в Україні: скільки коштує заправитися і чим небезпечне "старе" паливо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Черги на заправках зберігаються на деякі види палива Новина оновлена 20 червня 2022, 08:38
Черги на заправках зберігаються на деякі види палива

Бензин із каністри може стати причиною проблем із двигуном

Ситуація з бензином в Україні залишається напруженою, але паливо у вихідні частково подешевшало. Середня ціна на бензин А-95 становить 50,76 грн/л, на дизель — 56,58 грн/л, на газ 42,04 грн/л.

Такі дані наводить портал "Авто.РІА". Зазначимо, що дані є середніми по Україні. У регіонах ціни відрізнятимуться. Наприклад, у Київській області середня ціна на А-95 вища і становить 50,85 грн/л, тоді як у Івано-Франківській вартість нижча — 50,6 грн/л.

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З А-92 бензином ситуація гірша, ніж з іншими видами палива – пропозицій небагато.

Ціна на газ, бензин, дизель в Україні 20 червня 2022
Ціна на газ, бензин, дизель в Україні

Тим, хто встиг зробити запаси палива в каністри, варто бути обережними — здебільшого бензин при правильному зберіганні може "прожити" до півроку. Якщо він вже прострочений або зберігався невірно — може заподіяти неприємності двигуну машини:

  • двигун не запуститься
  • в циліндрах двигуна відбуватимуться детонації через втрату октанового числа палива
  • на клапанах та інших деталях буде більше нагару
  • форсунки інжекторів, канали карбюратора та насоса можуть забруднитися смолами.

Раніше "Телеграф" писав про альтернативні варіанти заміни палива та їх перспективи. Так, автобусам та важкому транспорту пропонують перейти на метан, а для бензинових авто з’явилася альтернатива у вигляді спиртового палива.

Теги:
#Газ #Бензин #Паливо #Дизель