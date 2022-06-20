Бензин в Україні: скільки коштує заправитися і чим небезпечне "старе" паливо

Бензин із каністри може стати причиною проблем із двигуном

Ситуація з бензином в Україні залишається напруженою, але паливо у вихідні частково подешевшало. Середня ціна на бензин А-95 становить 50,76 грн/л, на дизель — 56,58 грн/л, на газ 42,04 грн/л.

Такі дані наводить портал "Авто.РІА". Зазначимо, що дані є середніми по Україні. У регіонах ціни відрізнятимуться. Наприклад, у Київській області середня ціна на А-95 вища і становить 50,85 грн/л, тоді як у Івано-Франківській вартість нижча — 50,6 грн/л.

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З А-92 бензином ситуація гірша, ніж з іншими видами палива – пропозицій небагато.

Ціна на газ, бензин, дизель в Україні

Тим, хто встиг зробити запаси палива в каністри, варто бути обережними — здебільшого бензин при правильному зберіганні може "прожити" до півроку. Якщо він вже прострочений або зберігався невірно — може заподіяти неприємності двигуну машини:

двигун не запуститься

в циліндрах двигуна відбуватимуться детонації через втрату октанового числа палива

на клапанах та інших деталях буде більше нагару

форсунки інжекторів, канали карбюратора та насоса можуть забруднитися смолами.

Раніше "Телеграф" писав про альтернативні варіанти заміни палива та їх перспективи. Так, автобусам та важкому транспорту пропонують перейти на метан, а для бензинових авто з’явилася альтернатива у вигляді спиртового палива.