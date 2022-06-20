Бензин в Україні: скільки коштує заправитися і чим небезпечне "старе" паливо
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Бензин із каністри може стати причиною проблем із двигуном
Ситуація з бензином в Україні залишається напруженою, але паливо у вихідні частково подешевшало. Середня ціна на бензин А-95 становить 50,76 грн/л, на дизель — 56,58 грн/л, на газ 42,04 грн/л.
Такі дані наводить портал "Авто.РІА". Зазначимо, що дані є середніми по Україні. У регіонах ціни відрізнятимуться. Наприклад, у Київській області середня ціна на А-95 вища і становить 50,85 грн/л, тоді як у Івано-Франківській вартість нижча — 50,6 грн/л.
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З А-92 бензином ситуація гірша, ніж з іншими видами палива – пропозицій небагато.
Тим, хто встиг зробити запаси палива в каністри, варто бути обережними — здебільшого бензин при правильному зберіганні може "прожити" до півроку. Якщо він вже прострочений або зберігався невірно — може заподіяти неприємності двигуну машини:
- двигун не запуститься
- в циліндрах двигуна відбуватимуться детонації через втрату октанового числа палива
- на клапанах та інших деталях буде більше нагару
- форсунки інжекторів, канали карбюратора та насоса можуть забруднитися смолами.
Раніше "Телеграф" писав про альтернативні варіанти заміни палива та їх перспективи. Так, автобусам та важкому транспорту пропонують перейти на метан, а для бензинових авто з’явилася альтернатива у вигляді спиртового палива.