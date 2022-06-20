Коли буде паливо та що робити? Одна, але вкрай конкретна відповідь

Експерт запропонував безпомилковий варіант вирішення проблеми

У суботу, 18 червня, російські окупанти в черговий раз зазнали ракетного обстрілу Кременчуцького НПЗ, що стало вже четвертим обстрілом підприємства з 2 квітня.

Як повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, того ж дня російські ракети вдарили по Шебелинському газопереробному заводу і міні-нафтозаводу, що працював у селі Губінихи.

Така спрямованість ударів чітко говорить про продовження обраної Росії стратегії на створення дефіциту палива в Україні, який триває в країні вже більше місяця.

Паливо швидко чекати не варто

"Коли буде паливо???!!! Люди, розплющте очі, йде війна, що ви взагалі можете передбачити і гарантувати? Ворог знищує видобуток, нафтобази, транспортні маршрути. На тому ж "мініці" в Губинихе виробляли бензин у непоганій кількості, як для регіонального масштабу. Тепер ці ресурси треба чимось замінити, а у нас складнощі з імпортом бензину", — пише експерт на своїй сторінці у соцмережах.

За словами експерта пропозиції про відновлення НПЗ на Західній Україні, що звучать з різних сторін, нераціональні, оскільки вона теж піддається ракетним ударам, працюючі міні-НПЗ теж стають об’єктами для ударів.

Економія – найкраща стратегія

"Отже, наступна професійна порада. Досить скиглити! Бензину немає — сидіть удома. Головне, щоб він був в армії, муніципалітетах, бізнесі — країна на них тримається. Запас зростає. Поступово, але зростає. Мало того, що черг за бензином немає, вже є випадки зниження цін окремими АЗС на автогаз. Сподіваюся, наступним буде дизель, бензин пізніше. Але немає чітких термінів, тому що крім війни та непередбачуваності (четвертий місяць багато хто має нарешті це зрозуміти) у Європі ще багато бар’єрів, де наші паливні проблеми нікому нецікаві", — пропонує своє вирішення питання експерт.

Як підкреслив Сергій Куюн, зараз треба максимально економити паливо і споживати його максимально відповідально, що дозволить наситити тих, кому це потрібно, а в перспективі створити його запаси і знизити імпорт.

Тим часом ціни на паливо в Україні подекуди справді почали знижуватися.