Бензин знову подорожчав: чому зростає ціна і що буде далі
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Частина видів палива все ще у дефіциті
На оптових ринках бензин і дизель вперше з початку вторгнення подешевшали нижче за роздрібну ціну. При цьому ціна на паливо почала зменшуватись, але його запаси все ще не достатні.
Через це вартість палива не зазнала серйозного падіння — з початку нового тижня на деякі види знову поповзла нагору. За даними сайту "Мінфін", це бензини А-92, А-95 та автомобільний газ.
Таким чином, ціни на паливо розподілилися наступним чином:
- Бензин А-95 — 50,64 грн/л,
- Бензин А-92 — 50,30 грн/л,
- Дизель — 56,39 грн/л,
- Газ — 41,79 грн/л.
За даними порталу "Авто.ріа" бензин А-92 подорожчав не так радикально, його ціна склала 49.66 грн/л.
Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі "Україна 24" зазначив, що паливну кризу в Україні поки що не подолали і вона затягнулася. Причин цьому кілька — неможливість самостійної переробки нафти, великий і пріоритетний споживач дизеля — українська армія, а також сухопутні поставки.
Він розповів, що з погляду економіки ринок вже мав прийти в рівновагу, але цього поки що не сталося. Головна проблема — брак поставок у поєднанні з накопиченим дефіцитом. Чи вдасться його подолати у перші дні липня, наразі невідомо.
Дизеля має стати більше на заправках, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, адже перші потреби аграріїв та промисловців покриті та запаси зроблено.
Раніше "Телеграф" писав, що розв'язати проблему з постачанням палива в Україну можна не лише нарощуючи закупівлі з-за кордону, а й будівництво маленьких нафтопереробних підприємств.