Бензин снова подорожал: почему растет цена и что будет дальше

Часть видов топлива все еще в дефиците

На оптовых рынках бензин и дизель впервые с начала вторжения подешевели ниже розничной цены. При этом цена на топливо начала уменьшаться, но его запасы все еще не достаточные.

Из-за этого стоимость топлива не испытала серьезного падения — с начала новой недели на некоторые виды снова поползла вверх. Согласно данным сайта "Минфин", это бензины А-92, А-95 и автомобильный газ.

Таким образом цены на топливо распределились следующим образом:

Бензин А-95 — 50,64 грн/л,

Бензин А-92 — 50,30 грн/л,

Дизель — 56,39 грн/л,

Газ — 41,79 грн/л.

Динамика цен на топливо

Согласно данным портала "Авто.риа" бензин А-92 подорожал не столь радикально, его цена составила 49.66 грн/л.

Цены на топливо на заправках

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Украина 24" отметил, что топливный кризис в Украине пока не преодолели и он затянулся. Причин этом несколько — невозможность самостоятельной переработки нефти, большой и приоритетный потребитель дизеля — украинская армия, а также только сухопутные поставки.

Он рассказал, что с точки зрения экономики рынок уже должен был прийти в равновесие, но этого пока не произошло. Главная проблема — нехватка поставок в сочетании с накопленным дефицитом. Удастся ли его преодолеть в первые дни июля, пока неизвестно.

Дизеля должно стать больше на заправках, считает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, ведь первые потребности аграриев и промышленников покрыты и запасы сделаны.

Ранее "Телеграф" писал, что решить проблему с поставками топлива в Украину можно не только наращивая закупки из-за границы, но и строительством маленьких нефтеперерабатывающих предприятий.