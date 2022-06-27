Как решить проблему дефицита топлива – эксперт предложил свой вариант

По словам эксперта это решение поможет сэкономит до 20% топлива в стране

В условиях продолжающегося с апреля топливного кризиса в Украине экономический эксперт Алексей Кущ предложил свой рецепт выхода из ситуации путем строительства на Западной Украине большого количества небольших заводов по производству биотоплива. Последнее обстоятельство даст стране необходимое ей топливо и сделает его производство более безопасным от попадания российских ракет.

Об этом эксперт рассказал изданию "Главком".

"Биотопливо можно добавлять в обычный бензин и тем самым сильно экономить на топливе. Экономия может составлять 20%. Именно столько биотоплива можно добавить в бензин. Также я думаю, что местным властям и правительству в целом следует подумать о переводе значительной части общественного транспорта наших городов, где это возможно, на электрический. Я имею в виду троллейбусы и трамваи. Это также будет большим делом в решении проблемы экономии топлива", — считает эксперт.

В настоящий момент спиртовой бензин, производящийся в Украине примерно на 4 сетях АЗС, не пользуется особым спросом автовладельцев из-за малой разницы в цене с традиционным топливом и сложностями с соблюдением технологии его производства и контроля качества.

В основном данный вид альтернативного топлива берут когда нет возможности приобрести более традиционное из-за его отсутствия.