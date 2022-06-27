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Як вирішити проблему дефіциту палива – експерт запропонував свій варіант

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Микита Синицін Микита Синицін
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Українцям пропонують перейти на спиртовий бензин
Українцям пропонують перейти на спиртовий бензин

За словами експерта, це рішення допоможе заощадити до 20% палива в країн.

В умовах паливної кризи в Україні, що триває з квітня, економічний експерт Олексій Кущ запропонував свій рецепт виходу з ситуації шляхом будівництва на Західній Україні великої кількості невеликих заводів з виробництва біопалива. Остання обставина дасть країні необхідне їй паливо і зробить його виробництво безпечнішим від влучання російських ракет.

Про це експерт розповів виданню "Головком".

"Біопаливо можна додавати в звичайний бензин і тим самим сильно економити на паливі. Економія може становити 20%. Саме стільки біопалива можна додати в бензин. Також я думаю, що місцевій владі та уряду в цілому слід подумати про переведення значної частини громадського транспорту наших міст, де це можливо, на електричний. Я маю на увазі тролейбуси та трамваї. Це також буде великою справою у вирішенні проблеми економії палива", — вважає експерт.

На даний момент спиртовий бензин, що виробляється в Україні приблизно на 4 мережах АЗС, не користується особливим попитом автовласників через малу різницю в ціні з традиційним паливом та складнощами з дотриманням технології його виробництва та контролю якості.

В основному даний вид альтернативного палива беруть коли немає можливості придбати більш традиційне через його відсутність.

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#Бензин #Паливо #АЗС #Біопаливо