Війна — день 125: окупанти продовжують масово обстрілювати українські міста через невдачі на фронтах

Оперативно про головне за 28 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 125 днів. Просування російських окупаційних військ на Донбасі йде з великими труднощами і втратами, а на півдні країни ЗСУ регулярно завдають істотних втрат у живій силі та техніці окупантів. Через це, судячи з усього, ворожа тактика ведення війни з Україною змінилася на ракетний терор. Зокрема, останніми днями значно зросла кількість ракет, які росіяни випускають по українських містах та цивільній інфраструктурі. Останніми такими кричущими випадками стали удар по Харкову, внаслідок чого загинули і були поранені суто мирні громадяни, у тому числі діти, а також ракетна атака по найбільшому ТРЦ Кременчука (Полтавська область), в якому в цей час були сотні людей.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 28 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

5:00 Окупанти на південному напрямку за добу втратили 18 солдатів, танк та САУ "Акація". Крім того, ЗСУ знищили склад боєприпасів у Херсонському районі.

3:00 Рада безпеки ООН хоче провести засідання, щоб обговорити удар по торговому центру у Кременчуці. Очікується, що представник України також візьме участь

1:00 росія в ООН відзначилася цинічною заявою щодо ракетного удару по Кременчуку.

00:00 Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що атака на ТРЦ у Кременчуці є одним із прикладів російської агресії в Україні та назвала її "вкрай жахливою", закликавши до притягнення винних до відповідальності, повідомила прес-служба ООН.

"Я закликаю до незалежного розслідування та притягти винних до відповідальності", — заявила Лубрані.

Зведення новин за 25 червня можна прочитати в нашій статті: "Війна — день 122: ЗСУ пішли на прорив під Херсоном, росія відповіла півсотнею ракет".

Інформація за 26 червня доступна у нашому матеріалі: "Війна — день 123: окупанти обстріляли Київ та закріплюються у Сєвєродонецьку".

З головними новинами минулого дня, 27 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за понеділок: "Війна — день 124: окупанти вдарили ракетами по торговому центру у Кременчуці".