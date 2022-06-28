росія розбомбила стадіон у Миколаєві: фото наслідків

Ворожа ракета потрапила в Центральний стадіон Миколаєва.

Російські окупанти у вівторок вранці, 28 червня, знову випустили ракети по Миколаєву.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, прилетіло 8 ракет, троє з них вдалося збити.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Під ракетну роздачу попала громадянська інфраструктура. Постраждав 16-тисячний центральний міський стадіон. На 57-річну арену, яка ніколи не знала лиха, припав ракетний удар, який повністю знищив частину бігової доріжки.

"Ракета потрапила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке… Знищене. Нове поле ми зробили з обігрівом – ракета потрапила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе вирву в 15 м завширшки і 5 м углиб", — розповів Сенкевич.

Під час ракетного обстрілу Миколаєва постраждав міський стадіон

Центральний міський стадіон — один із найкращих стадіонів Миколаєва. Є домашньою ареною МФК "Миколаїв" та ФК "Суднобудівник". Стадіон відкрили у 1965 році, а реконструювали у 2018-2019 роках.

Так стадіон виглядав до обстрілу

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли російські війська "денацифікують" стадіони.

Так, у березні окупанти розбомбили стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові. Напевно, росіяни знайшли там для себе якусь "військову базу" і випустили по стадіону п’ять-шість ракет.

Внаслідок авіанальоту арена ім. Гагаріна, де проводила домашні матчі місцева команда, була повністю зруйнована.

Росіяни розбомбили стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові

Від варварських дій росіян постраждав і стадіон "Чемпіон" в Ірпені Київської області, де свої матчі проводили юнацькі та жіночі збірні України.

Снаряди потрапили у футбольне поле

Російські військові розбомбили стадіон

Зруйнований стадіон в Ірпені

Ірпінський стадіон "Чемпіон" сильно зруйновано

Нагадаємо, росія продовжує обстрілювати українські міста та вбивати мирних жителів. Так, ракетний удар по Кременчуку, який припав на торговий центр, у понеділок, 27 червня, забрав життя як мінімум 18 людей.

Цього ж дня окупанти з ракетної артилерії обстріляли і Лисичанськ, снаряди потрапили до групи мирних жителів, котрі прийшли до цистерни набрати води.