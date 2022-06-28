Прийшли по воду: у Лисичанську окупанти вдарили ракетами по мирним жителям, є загиблі

Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область

Окупанти обстріляли з ракетної артилерії Лисичанськ та влучили в групу мирних жителів, які прийшли до цистерни набрати води.

Як повідомив у своєму Фейсбуку голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, внаслідок обстрілів вісім людей загинуло, і ще два десятки отримали поранення.

"Сьогодні (27 червня, — ред.)у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган", — написав він.

Гайдай зазначив, що вісім людей загинули на місці, а ще 21 людині знадобилася госпіталізація. П’ятеро з постраждалих після надання медичної допомоги залишилися в Лисичанську, а решту 16 було евакуйовано до лікувальних закладів у безпечніших областях.

За словами голови ОВА, серед загиблих хлопець 2007 року народження, ще один підліток 2008 року народження отримав поранення.

Як повідомлялося раніше, 27 червня росіяни посилили обстріл мирних українських міст. Так окупанти завдали ударів по двох районах Харкова, через що загинули четверо людей і ще 19 отримали поранення.

Крім того, було завдано ракетних ударів по Кременчуці та Полтаві. У Кременчуці крилата ракета потрапила до будівлі торговельного центру, де могли перебувати сотні людей. Згідно з останньою інформацією, там уже знайшли 16 загиблих, проте розбір завалів триває, а тому не виключено, що їх кількість зросте.