Пришли за водой: в Лисичанске оккупанты ударили ракетами по мирным жителям, есть погибшие

Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область

Оккупанты обстреляли из ракетной артиллерии Лисичанск и попали в группу мирных жителей, которые пришли к цистерне набрать воды.

Как сообщил в своем Фейсбук глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, вследствие обстрелов восемь человек погибло, и еще два десятка получили ранения.

"Сегодня (27 июня, — ред.) в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган", — написал он.

Гайдай отметил, что восемь человек погибли на месте, а еще 21 человеку понадобилась госпитализация. Пятеро из пострадавших после оказания медпомощи остались в Лисичанске, а остальные 16 были эвакуированы в лечебные учреждения в более безопасных областях.

По словам главы ОВА, в числе погибших парень 2007 года рождения, еще один подросток 2008 года рождения получил ранения.

Как сообщалось ранее, 27 июня россияне усилили обстрелы мирных украинских городов. Так оккупанты нанесли удары по двум районам Харькова из-за чего погибли четыре человека и еще 19 получили ранения.

Кроме того были нанесены ракетные удары по Кременчуге и Полтаве. В Кременчуге крылатая ракета попала в здание торгового центра, где могли находиться сотни людей. Согласно последней информации там уже нашли 16 погибших, однако разбор завалов продолжается, а потому не исключено, что их число вырастет.