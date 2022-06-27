Россияне ударили по Харькову, есть погибшие и раненые: что известно сейчас
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Есть информация о погибших и раненых
После ночного обстрела российскими оккупантами Харьковской области, в городе вечером снова прозвучали взрывы.
В Харьковской ОВА подтвердили, что удары пришлись по Северной Салтовке. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов — 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется.
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