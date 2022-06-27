Укр

Россияне ударили по Харькову, есть погибшие и раненые: что известно сейчас

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
Россияне ударили по Харькову, есть погибшие и раненые: что известно сейчас Новость обновлена 27 июня 2022, 18:43

Есть информация о погибших и раненых

После ночного обстрела российскими оккупантами Харьковской области, в городе вечером снова прозвучали взрывы.

В Харьковской ОВА подтвердили, что удары пришлись по Северной Салтовке. По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов — 3 пострадавших гражданских. Информация обновляется.

Дополняется…

Теги:
#Харьков #Обстрелы