россия ударила по Харькову и Одесской области: что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео)

В результате атак есть пострадавшие

Оккупанты в ночь на 27 июня обстреляли Харьковскую и Одесскую область ракетами. По Одесчине нанесли удар с авиации с Ту-22М.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Попали в поселок в области, в жилые дома. Шестеро человек пострадали.

В результате удара загорелись несколько домов и хозяйственных построек. Среди пострадавших ребенок. По состоянию на утро о том, что пожар вследствие обстрела погасили не сообщалось — общая площадь загорания составила 500 кв м. Как пожарные закончат — начнет работать полиция.

Последствия взрыва показали на видео, сообщается что в домах на соседних улицах выбило окна, повредило газо и электроснабжение.

Отметим, что в Черном море есть два вражеских ракетоносца у которых есть 16 ракет "Калибр" для атаки.

Ракетная атака на Харьковскую область

Харьков продолжают атаковать — россия не только поливает огнем пригороды из артиллерии и РСЗО, но и пускает в ход ракеты с Белгорода. В местных пабликах отслеживают их количество — в ночь на понедельник насчитали семь.

Предварительно, этой ночью в результате атаки никто не погиб — оккупанты обстреляли административное здание в Киевском районе, начался пожар. Также около полуночи школу в Шевченковском районе частично повредили и лишили двора. Пожарным также пришлось тушить возгорание.

Воронка от снаряда во дворе школы

Ранее "Телеграф" писал, что россия усилила обстрелы. Накануне нанесла удар по столице, попав в жилую многоэтажку. На фоне этого США пообещали Украине помочь с ПВО.