Ракетный удар по Киеву пришелся в жилой дом: что известно к этому моменту (фото, видео)
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Точное количество людей под завалами неизвестно
Утро в Киеве началось со взрывов — российская ракета попала в жилой дом. "Телеграф" собрал, все что известно на 9 утра.
Что произошло
Ранним утром в воскресенье по Украине объявили воздушную тревогу — через несколько минут сообщили о взрывах в Киеве, корреспондент "Телеграфа" подтвердил четыре громких звука и сообщил, что над городом поднимается дым. Позже стало известно, что ракета влетела в жилую девятиэтажку в Шевченковском районе.
Последствия прилета
В частично разрушенном доме продолжается спасательная операция. Повреждения получили этажи с 1 по 7, а с 7 по 9 — частично разрушены. После обстрела начался пожар на площади около 300 квадратных метров. ГСЧС достает людей из-под завалов.
Что известно о жертвах
На данный момент известно о двух госпитализированных пострадавших и, предварительно, одном погибшем мужчине. Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.
Из-под завалов достали ребенка — девочку около 7 лет. Под обломками слышны голоса людей, сообщает прибывший на место мэр города Виталий Кличко. Он пока не подтвердил данные о погибшем мужчине.
Ранее "Телеграф" писал, что россия увеличила количество ракетных ударов — в субботу атакам подверглись Львовская, Харьковская, Черниговская область. На Ровенщине оккупанты попали в СТО.