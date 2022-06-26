Укр

Ракетный удар по Киеву пришелся в жилой дом: что известно к этому моменту (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Жителей дома эвакуировали Новость обновлена 26 июня 2022, 09:30
Жителей дома эвакуировали

Точное количество людей под завалами неизвестно

Утро в Киеве началось со взрывов — российская ракета попала в жилой дом. "Телеграф" собрал, все что известно на 9 утра.

Что произошло

Ранним утром в воскресенье по Украине объявили воздушную тревогу — через несколько минут сообщили о взрывах в Киеве, корреспондент "Телеграфа" подтвердил четыре громких звука и сообщил, что над городом поднимается дым. Позже стало известно, что ракета влетела в жилую девятиэтажку в Шевченковском районе.

Последствия прилета

В частично разрушенном доме продолжается спасательная операция. Повреждения получили этажи с 1 по 7, а с 7 по 9 — частично разрушены. После обстрела начался пожар на площади около 300 квадратных метров. ГСЧС достает людей из-под завалов.

Взрыв в Киеве - частично разрушен жилой дом
Обвалилась часть конструкций здания
Ракета в Киеве разрушила часть дома
После попадания начался пожар

Что известно о жертвах

На данный момент известно о двух госпитализированных пострадавших и, предварительно, одном погибшем мужчине. Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

Взрыв в Киеве - обрушение дома
ГСЧС достает людей из-под обрушившихся конструкций

Из-под завалов достали ребенка — девочку около 7 лет. Под обломками слышны голоса людей, сообщает прибывший на место мэр города Виталий Кличко. Он пока не подтвердил данные о погибшем мужчине.

Ранее "Телеграф" писал, что россия увеличила количество ракетных ударов — в субботу атакам подверглись Львовская, Харьковская, Черниговская область. На Ровенщине оккупанты попали в СТО.

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#Киев #Обстрел #Разрушение