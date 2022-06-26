В Киеве снова прозвучали сильные взрывы: что известно

В Киеве после утреннего ракетного удара снова прогремели два сильных взрыва.

Минимум два сильных взрыва были слышны в большинстве районов города. Пока неизвестно, идет ли речь о прилетах вражеских ракет, либо об удачной работе противовоздушной обороны.

Ранее в белорусских телеграмм-каналах появилась информация, что российские самолеты в воздушном пространстве Беларуси вновь выпустили ракеты в сторону Украины.

Также сообщается, что после взрыва что-то сильно горит в Киевской области.

Напомним, утро в Киеве началось со взрывов — российская ракета попала в жилой дом. "Телеграф" собрал, все что известно на данный момент, и будет обновлять данные в режиме реального времени.