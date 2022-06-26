В Киеве снова прозвучали сильные взрывы: что известно
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В Киеве после утреннего ракетного удара снова прогремели два сильных взрыва.
Минимум два сильных взрыва были слышны в большинстве районов города. Пока неизвестно, идет ли речь о прилетах вражеских ракет, либо об удачной работе противовоздушной обороны.
Ранее в белорусских телеграмм-каналах появилась информация, что российские самолеты в воздушном пространстве Беларуси вновь выпустили ракеты в сторону Украины.
Также сообщается, что после взрыва что-то сильно горит в Киевской области.
Напомним, утро в Киеве началось со взрывов — российская ракета попала в жилой дом. "Телеграф" собрал, все что известно на данный момент, и будет обновлять данные в режиме реального времени.