Росіяни вдарили по Харкову, є загиблі і поранені: що відомо зараз

Є інформація про загиблих та поранених

Після нічного обстрілу російськими окупантами Харківської області, у місті ввечері знову пролунали вибухи.

У Харківській ОВА підтвердили, що удари припали по Північній Салтівці. За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, загинули четверо людей. Постраждалих – 19, із них 4 дитини. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.

Окупанти влучали по дворах, вулицях — виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі.

Очевидці публікують відео, на яких присутні звуки вибухів та дим у небі.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Російські військові у понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Ворожий снаряд влучив прямо у торговий центр, де знаходилися тисячі людей.