Війна — день 122: відхід ЗСУ від Сєвєродонецька, прорив на Херсонщині

Оперативно про головне за 25 червня

Упродовж 122 днів українські війська ведуть запеклі бої з російськими окупантами. Найскладніша ситуація для ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку, де наші війська відступають зі зруйнованого міста, щоб зайняти вигідніші для оборони рубежі. У Міноборони України зробили з цього приводу важливе оголошення, а США оцінили ситуацію в регіоні. Бої на Донбасі тривають, і подекуди загарбники мають успіх, а на півдні країни ЗСУ зуміли вибити росіян з укріплених позицій на одному із напрямків. Українська розвідка вважає, що росія за допомогою терору на території Білорусі може втягнути олександра лукашенка у війну.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 25 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

09:00 Серед іншого росіяни завдали ракетного удару по Яворівському району Львівської області, дві ракети збили, ще чотири долетіли, — голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Яворівщина знаходиться за лічені кілометри від кордонів ЄС та НАТО

08:40 З території Білорусі з літаків та землі було випущено 20 ракет по селищу Десна в Чернігівській області. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури, попередньо без жертв.

Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 339 дітей, ще 611 поранено.

07:00 Вночі та вранці серію ракетних ударів було завдано по Житомиру, Дніпру, Десні, Харкові, Миколаєву, Київщині. Дані про постраждалих та руйнування уточнюємо.

06:00 З території Білорусі по Україні запустили ракети, ймовірно з авіації — очевидці повідомляють про гул літаків. Чути вибухи у Київській, Житомирській та Чернігівській області.

Мапа повітряних тривог

05:00 Повідомляється про вибух у Чугуєві на Харківщині, там горить будинок.

04:00 США дадуть Україні 18 патрульних катерів для захисту та контролю Одеси та інших прибережних локацій поблизу міста, повідомили у Пентагоні.

02:00 Підтверджені втрати росіян на півдні України минулої доби становлять 46 військових, великокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки, повідомляє оперативне командування "Південь".

01:00 За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Райгородці, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці. Ще 4 особи отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

00:00 У Харкові лунають потужні вибухи.

Зі зведенням новин за середу, 22 червня, можна ознайомитися в нашому матеріалі: "Війна — день 119: тривожні новини зі Сходу, просування ЗСУ на Півдні".

Важлива інформація за четвер, 23 червня, доступна нашій статті: "Війна — день 120: окупанти варварськи обстрілюють міста, важка ситуація під Сєвєродонецьком".

З головними новинами минулого дня, 24 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за п’ятницю: "Війна — день 121: Україна відступає від Сєвєродонецька, а під Херсоном настав перелом".