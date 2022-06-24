росія знайшла спосіб втягнути Білорусь у війну? Що дізналася розвідка

Диверсійні групи росіян вже перебувають у Білорусі

У п’ятницю, 24 червня, на 121-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що росія планує підрив житлових будинків у Білорусі, щоб втягнути країну у війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України на своєму telegram-каналі.

За інформацією ГУР, росія спробує втягнути Білорусь до військового конфлікту з Україною за допомогою низки провокацій по інфраструктурних об’єктах та цивільному населенню. Повідомляється, що до міста Мозир (Гомельська область, РБ) під виглядом цивільних прибули співробітники головного розвідувального управління (ГУР) росії та найманці приватних військових компаній (ПВК).

Дані диверсійні групи планують організувати серію терактів у Білорусі, ціллю яких можуть стати житлові будинки, лікарні, школи та Мозирський НПЗ. У кремлі вважають, що після вибухів у Мозирі невизнаний диктатор олександр лукашенко отримає формальний привід для розв’язання війни. До речі, за даними ГУР, офіцери армії РБ розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.

Мозир на карті Європи

Нагадаємо, подібний сценарій росія застосувала для розпалювання війни у Чечні. Тоді спецслужби рф організували вибухи в декількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків".

Раніше повідомлялося, що до Білорусі доставили важке російське озброєння. Також РБ розпочала мобілізаційні навчання поблизу України.