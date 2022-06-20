Вторгнення Білорусі, ленд-ліз, захисники "Азовсталі": вісім головних заяв Єрмака з нового інтерв`ю

Український чиновник прокоментував велику кількість актуальних питань

Глава офісу президента України Андрій Єрмак дав інтерв'ю українському виданню LB, під час якого обговорив із журналістами ймовірність вторгнення Білорусі та умови повернення України до переговорів з росією. Окрім того, підіймалися питання щодо західної зброї, допомогу Абрамовича у домовленостях з рф, а також громадянство російського олігарха Михайла Фрідмана.

У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив зібрати найголосніші заяви українського чиновника:

Про можливість вторгнення армії Білорусі

Безумовно, Білорусь взяла участь в агресії – саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Проте ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею (участі у війні проти України, – ред.). Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але імовірність масштабної участі у війні білоруської армії не є дуже високою саме через настрої народу Білорусі.

Про умови поновлення переговорів з росією

Умови не змінилися. Для нас є принциповим припинення війни, виведення російських військ і відновлення нашої територіальної цілісності. Як тільки ми будемо бачити, що вони готові, дійсно готові це обговорювати… Президент багато разів говорив і залишається на тій же позиції, що готовий до таких перемовин. Але ми ж розуміємо, що момент цих перемовин також буде визначатися на фронті, тому головне сьогодні те, що відбувається там.

Про можливість "Мінська-3"

Ні, точно не допускаємо (такого варіанту – ред.). В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. І, на щастя людей, які б таке допускали, в нашій команді немає.

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Про зняття санкцій з Романа Абрамовича та нібито допомогу Арахамії в цьому

Давід зараз перебуває в Сполучених Штатах з візитом (на момент запису інтервʼю, – ред.). Коли повернеться, спитаю в нього. Ви думаєте, в мене немає інших завдань, щоб через кожну новину комусь телефонувати? Поки в мене не було часу із цим розбиратися. А що стосується Абрамовича, він дійсно допомагав у вирішенні гуманітарних питань. Йшлося про гуманітарні коридори та звільнення людей. Це правда. Але що там написано у листі і чи був сам лист, коментувати не можу.

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Про захисників "Азовсталі"

Сьогодні це головне завдання, в тому числі ГУРу. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину.

Про зброю від Заходу

Мені здається, наші партнери ухвалили всі необхідні рішення, є співпраця між нашими військовими, яка сьогодні вийшла на необхідний рівень: коли проводяться брифінги щотижня, коли партнери чітко розуміють наші плани і те, що вони є частиною цих планів. Я зі словом MLRS прокидаюсь і засинаю, хоча ще декілька років тому навіть не знав, що це таке.

Олексій (Резніков – ред.) сказав правду, що сьогодні нам цього недостатньо, але все ж таки, вже почалась робота і по ленд-лізу, ми почали отримувати і гаубиці М777 з балістично-обчислювальними системами. Думаю, що допомога буде зростати.

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Про українське громадянство для Невзорова

Я не знаю, чи закінчені всі процедури. Там же ж багато процедур для того, щоб людина стала громадянином. Процедури тривають, позицію Президента ви чули, я її підтримую, можу сказати чому… Невзоров останнім часом дуже дратує нинішню російську владу, бо говорить правду про неї, про злочини росіян в Україні. Його голос чують мільйони росіян, і для нас важливо, що він руйнує наративи російської пропаганди. Цим він корисний для України. Простіше кажучи, для нас це медійна зброя.

Громадянство російського олігарха Михайла Фрідмана

Наразі ми не ведемо ні з ким ніяких перемовин – ні з Фрідманом, ні з будь-якими іншими олігархами. Ми з повагою ставимось до наших партнерів, які застосували проти таких осіб санкції.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ймовірний вступ України до Євросоюзу та назвав вісім умов, які повинен виконати Київ після того, як він офіційно набуде статусу кандидата в ЄС.