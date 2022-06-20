Єрмак визнав, що російський олігарх Абрамович допоміг Україні: подробиці

За словами українського чиновника, Абрамович допоміг Україні у вирішенні певних гумпитань з росією

Російський олігарх Роман Абрамович, який бере безпосередню участь у переговорному процесі між Україною та рф, дійсно допомагав Києву вирішувати деякі гуманітарні питання. Зокрема, йдеться про домовленості з агресором про гумкоридори, а також звільнення полонених українців.

Про це Глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів під час свого чергового інтерв'ю для видання LB, коментуючи питання журналіста щодо інформації, котра ширилася у ЗМІ про допомогу голови партії "Слуга народу" Давида Арахамії в скасуванні санкцій Заходу проти Абрамовича.

Читайте також: Категорія Політика Арахамія допомагає Абрамовичу позбутися санкцій: The Times дізналися про важливий лист У листі йдеться про позитивну роль російського олігарха у переговорах між Києвом та Москвою

За словами Єрмака, він цього листа не бачив, тож коментувати ці дані йому важко. Окрім того, він додав, що побачив інформацію щодо ймовірної допомоги українського чиновника російському бізнесмену в уникненні санкційних обмежень у медіа, але жодних деталей щодо цього питання не знає.

На питання кореспондента видання стосовно того, чи виникло у Єрмака бажання обговорити з Арахамією його дії, він відповів, що має велику кількість інших важливих завдань, окрім того, щоб обговорювати кожну побачену новину.

"Давід зараз перебуває в Сполучених Штатах з візитом (на момент запису інтервʼю — ред.). Коли повернеться, спитаю в нього. Ви думаєте, в мене немає інших завдань, щоб через кожну новину комусь телефонувати? Поки в мене не було часу із цим розбиратися. А що стосується Абрамовича, він дійсно допомагав у вирішенні гуманітарних питань. Йшлося про гуманітарні коридори та звільнення людей. Це правда. Але що там написано у листі та чи був сам лист, коментувати не можу", — пояснив глава ОП.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський олігарх Абрамович, який потрапив до списку індивідуальних санкцій від Європейського союзу, все ж уникнув впровадження обмежень з боку Сполучених Штатів Америки.

Також нагадаємо, глава ОП Андрій Єрмак прокоментував ймовірний вступ України до Євросоюзу та назвав вісім умов, які повинен виконати Київ після того, як він офіційно набуде статусу кандидата в ЄС.