Ермак признал, что российский олигарх Абрамович помог Украине: подробности

По словам украинского чиновника, Абрамович помог Украине в решении определенных гумвопросов с россией

Российский олигарх Роман Абрамович, непосредственно участвующий в переговорном процессе между Украиной и рф, действительно помогал Киеву решать некоторые гуманитарные вопросы. В частности, речь идет о договоренностях с агрессором о гумкоридорах, а также освобождении пленных украинцев.

Об этом Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал во время своего очередного интервью для издания LB, комментируя вопросы журналиста по поводу информации, которая распространялась в СМИ о помощи главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии в отмене санкций Запада против Абрамовича.

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По словам Ермака, он это письмо не видел, поэтому комментировать эти данные ему трудно. Кроме того, он добавил, что увидел информацию о возможной помощи украинского чиновника российскому бизнесмену во избежании санкционных ограничений в медиа, но никаких деталей по этому вопросу не знает.

На вопрос корреспондента издания относительно того, возникло ли у Ермака желание обсудить с Арахамией его действия, он ответил, что имеет множество других важных задач, кроме того, чтобы обсуждать каждую увиденную новость.

"Давид сейчас находится в Соединенных Штатах с визитом (на момент записи интервью — ред.). Когда вернется, спрошу у него. Вы думаете, у меня нет других задач, чтобы через каждую новость кому-то звонить? Пока у меня не было времени с этим разбираться. А что касается Абрамовича, он действительно помогал в решении гуманитарных вопросов. Речь шла о гуманитарных коридорах и освобождении людей. Это правда. Но что там написано в письме и было ли само письмо, комментировать не могу", — пояснил глава ОП.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что попавший в список индивидуальных санкций от Европейского союза российский олигарх Абрамович все же избежал внедрения ограничений со стороны Соединенных Штатов Америки.

Также напомним, глава ОП Андрей Ермак прокомментировал вероятное вступление Украины в Евросоюз и назвал восемь условий, которые должен выполнить Киев после того, как он официально приобретет статус кандидата в ЕС.