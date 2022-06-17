Вступление в Евросоюз: Ермак озвучил 8 условий для Украины
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Представители ЕК будут рекомендовать предоставить Киеву статус кандидата на вступление в ЕС
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал главные условия, которые, согласно рекомендациям Еврокомиссии, нужно выполнить Украине после того, как она официально приобретет статус кандидата в ЕС и перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз.
Так, по словам украинского чиновника, после предоставления статуса кандидатам в ЕС Украине придется выполнить восемь важных требований, а именно:
- Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора, который будет происходить после оценки их добродетели и профессиональных навыков, в рамках рекомендаций Венецианской комиссии;
- Завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отобрать кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей страны;
- В дальнейшем усиливать борьбу с коррупционными схемами, в частности на высоком уровне. Завершить отбор и назначить нового руководителя Национального банка, а также директора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Обеспечить соответствие действующему законодательству по борьбе с "отмыванием" денег по стандартам Группы финансовых мер (FATF);
- Принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
- В Украине должен заработать "антиолигархический" закон;
- Следует привести действующее законодательство Украины о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- Нужно завершить реформу законодательной базы по правам национальных меньшинств, которую сейчас готовят в рамках рекомендаций Венецианской комиссии и разработать механизм ее внедрения.
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Стоит напомнить, что голосование по статусу кандидата в Европейском Союзе, которое крайне важно для Украины, должно состояться 23-24 июня в Брюсселе.
Ранее "Телеграф" также сообщал, что ссылаясь на конкретную позицию отдельных стран Европы иностранные издания сообщали условия, в рамках которых Украина сможет получить статус кандидата на вступление в ЕС.