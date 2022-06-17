Вступление в Евросоюз: Ермак озвучил 8 условий для Украины

Представители ЕК будут рекомендовать предоставить Киеву статус кандидата на вступление в ЕС

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал главные условия, которые, согласно рекомендациям Еврокомиссии, нужно выполнить Украине после того, как она официально приобретет статус кандидата в ЕС и перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз.

Так, по словам украинского чиновника, после предоставления статуса кандидатам в ЕС Украине придется выполнить восемь важных требований, а именно:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора, который будет происходить после оценки их добродетели и профессиональных навыков, в рамках рекомендаций Венецианской комиссии;

Завершить проверку добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отобрать кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей страны;

В дальнейшем усиливать борьбу с коррупционными схемами, в частности на высоком уровне. Завершить отбор и назначить нового руководителя Национального банка, а также директора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Обеспечить соответствие действующему законодательству по борьбе с "отмыванием" денег по стандартам Группы финансовых мер (FATF);

Принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

В Украине должен заработать "антиолигархический" закон;

Следует привести действующее законодательство Украины о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

Нужно завершить реформу законодательной базы по правам национальных меньшинств, которую сейчас готовят в рамках рекомендаций Венецианской комиссии и разработать механизм ее внедрения.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Стоит напомнить, что голосование по статусу кандидата в Европейском Союзе, которое крайне важно для Украины, должно состояться 23-24 июня в Брюсселе.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что ссылаясь на конкретную позицию отдельных стран Европы иностранные издания сообщали условия, в рамках которых Украина сможет получить статус кандидата на вступление в ЕС.