Еврокомиссия вынесла решение насчет кандидатства Украины в ЕС - официально

Полученные рекомендации очень важны для европейского пути нашей страны

Заседание Еврокомиссии в пятницу, 17 июня, закончилось позитивным решением для Украины. После длительного обсуждения европейские политики пришли к консенсусу в вопросе предоставлении нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как сообщили представители самой комиссии, Киеву рекомендовали предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Однако нашу страну обяжут выполнить ряд серьезных требований.

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В первую очередь, власти Украины должны будут провести реформы, которые укрепят верховенство закона над правом и улучшат систему борьбы с коррупцией. Также особое внимание будут требовать уделить равенству — гендерному, религиозному, сексуальных меньшинств и т.п.

Считается, что эта рекомендация особенно важна для Украины во время полномасштабного вторжения россии. Это подтверждает европейский путь, на который мы вступили еще в далеком 2013 году, хотя разговоры о членстве начинались еще раньше.

Отметим, что процесс вступления в Евросоюз для страны может длиться годами. Последним официально принятым членом ЕС стала Хорватия, которая ждала этого момента десять лет, работая над всеми требованиями.

Добавим, что Еврокомиссия также одобрила предоставление статуса в члены ЕС для Молдовы. При этом Грузии было пока отказано в подобных преференциях, как раньше и сообщали инсайдеры.

Напомним, ранее о необходимости выполнить ряд условий сообщали иностранные издания, ссылаясь на конкретную позицию отдельных страны Европы. Среди них, к слову, Нидерланды, которые якобы не против расширения ЕС, но за соблюдение правил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему, по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, для Украины столь важно кандидатство в Евросоюзе.