Статус кандидата в члены ЕС для Украины: Кулеба объяснил, почему это так важно

Статус кандидата на членство в Евросоюзе для Украины принесет только преимущества всей Европе

Осталось менее двух недель до саммита Европейского Союза, где Украине могут предоставить статус кандидата на вступление в европейское сообщество.

В связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбук пояснил, почему это крайне важно для нашей страны.

Министр объяснил, что он "юридически закрепит Украину в проекте европейской интеграции".

"Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной. Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут", — подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем он констатировал, что хотя мы вплотную приблизились к развязке, "последние метры самые сложные".

"Меньшинство скептиков бросило против нас все контраргументы — от необходимости синхронизации с государствами Западных Балкан до обвинений в недостаточной устойчивости демократических институтов", — перечислил министр некоторые условия, которые пытаются предъявить для препятствования приобретению Украиной только статуса кандидата на членство в ЕС.

"Если бы вы знали, какие потоки сознания за последний месяц выслушал только я от скептиков", — поделился Кулеба, добавив, что слушая некоторые монологи, иногда было очевидно, что люди сами слабо верят в то, что говорят, но отчаянно цепляются за возможность сказать "нет".

Вместе с тем украинский дипломат заявил: большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в Евросоюзе для Украины принесет только преимущества всей Европе.

"Это win-win для всех. Нужно только перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом нашим европейским друзьям. Решающее мгновение уже близко", — подытожил Кулеба.

Как сообщалось, председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер заявил, что Европарламент предоставит рекомендацию лидерам стран ЕС во время саммита 23-24 июня предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.