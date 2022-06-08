Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС до конца июня: детали

В ЕП также рекомендовали предоставить Украине необходимое оружие для защиты от россии

Европейский парламент даст рекомендацию лидерам стран ЕС во время саммита 23-24 июня предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз

Как сообщает Укринформ, об этом во время заседания в Страсбурге (Франция) заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер.

Он представил проект доклада, в котором озвучил восемь рекомендаций для лидеров ЕС на саммите. Все из них затрагивают интересы Украины и так или иначе связаны с войной в нашей стране.

В нем содержится рекомендация предоставить украинским защитникам все необходимое оружие и оборудование, которое было запрошено официальным Киевом, а также предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление.

Кроме того, Макалистер также рекомендовал ввести широкий мониторинг применения санкций против россии, чтобы оценить их эффективность и дать Еврокомиссии больше возможностей по их применению.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции о будущем Европы заявил, что Украине может понадобиться "несколько лет, даже десятилетий", чтобы вступить в ЕС. Однако по более оптимистическим прогнозам, это может произойти уже в течение ближайших пяти лет.