Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС до кінця червня: деталі

В ЄП також рекомендували надати Україні необхідну зброю для захисту від росії

Європейський парламент надасть рекомендацію лідерам країн ЄС під час саміту 23-24 червня надати Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу

Як повідомляє Укрінформ, про це під час засідання у Страсбурзі (Франція) заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер.

Він представив проєкт доповіді, де озвучив вісім рекомендацій для лідерів ЄС на саміті. Усі з них торкаються інтересів України і так чи інакше пов’язані з війною в нашій країні.

У ньому міститься рекомендація надати українським захисникам всю необхідну зброю та обладнання, яку запросив офіційний Київ, а також надати Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Крім того, Макалістер також рекомендував запровадити широкий моніторинг застосування санкцій проти росії, щоб оцінити їх ефективність та надати Єврокомісії більше можливостей щодо їх застосування.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон під час конференції про майбутнє Європи заявив, що Україні може знадобитися "кілька років, навіть десятиліть", щоб вступити до ЄС. Однак, за більш оптимістичними прогнозами, це може статися вже протягом найближчих п’яти років.