Із шостого пакету санкцій проти росії таємниче зник важливий пункт: у Зеленського відреагували

Офіційних коментарів із цього приводу не було

Рада ЄС прибрала згадки про хмарні сервіси з повідомлення про запровадження шостого пакету санкцій проти росії.

На це вказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який повідомив про це у своєму Твіттері.

За його словами, Єврорада спочатку заявила про блокування хмарних сервісів ЄС у росії, проте пізніше повідомлення про це було відредаговано, а будь-які згадки про це видалено.

Подоляк також додав, що жодних уточнень чи коментарів від офіційних осіб із цього приводу не було.

"Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", — написав він.

Читайте також: Категорія Новини Європи ЄС розпочав роботу над 7 пакетом санкцій проти росії: до чого готуватися кремлю Новий пакет санкцій може торкнутися газу, банків та призвести до конфіскації російського майна в ЄС

Як повідомлялося раніше, шостий санкційний пакет ЄС було запроваджено 3 червня, головним пунктом у новому списку обмежень була часткова заборона на постачання російської нафти до Європи. Крім того, нові обмеження включали відключення від системи SWIFT низки банків, заборона на трансляцію декількох пропагандистських каналів і бан на постачання деяких хімічних речовин, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.

Крім того, було запроваджено персональні санкції проти російських фізичних осіб, пов’язаних із російським керівництвом. Серед них виявилася і колишня фігуристка Аліна Кабаєва, яка може бути матір’ю двох дітей російського диктатора володимира путіна.