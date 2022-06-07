Из шестого пакета санкций против россии таинственно исчез важный пункт: у Зеленского отреагировали

Официальных комментариев по этому поводу не было

Совет ЕС убрал упоминания об облачных сервисах из сообщения о введении шестого пакета санкций против россии.

На это указал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сообщил об этом в своем Твиттер.

По его словам, Евросовет сначала заявил о блокировании облачных сервисов ЕС в россии, однако позже сообщения об этом были отредактированы, а любые упоминания об этом удалены.

Подоляк также добавил, что никаких уточнений или комментариев от официальных лиц по этому поводу не было.

"Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", — написал он.

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Как сообщалось ранее, шестой санкционный пакет ЕС был введен 3 июня, главным пунктом в новом списке ограничений являлся частичный запрет на поставки российской нефти в Европу. Кроме того, новые ограничения включали в себя отключение от системы SWIFT ряда банков, запрет на трансляцию нескольких пропагандистских каналов и бан на поставки некоторых химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Кроме того, были введены персональные санкции против российских физических лиц, связанных с российским руководством. Среди них оказалась и бывшая фигуристка Алина Кабаева, которая может быть матерью двоих детей российского диктатора владимира путина.