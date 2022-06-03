Шестому пакету санкций от ЕС быть: россия получила новую партию ограничений

Московским политикам пытаются связать руки в экономическом плане

В пятницу, 3 июня, на сотый день полномасштабной войны россии против Украины, Европейский Союз окончательно поддержал новый, уже шестой санкционный пакет. Под запрет частично попал импорт российской нефти, также ограничены отдельные банки и работа некоторых пропагандистских медиа.

Об этом сообщили на официальном сайте Евросоюза, информирует "Телеграф".

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По словам Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, очередные санкции против россии вводятся для того, чтобы ограничить ее возможности финансировать кровопролитную войну против украинского народа. Общий перечень ограничений в шестом пакете весьма внушительный.

Нефтяное эмбарго. Несмотря на сопротивление отдельных стран, запрет на импорт, покупку или передачу нефти (непротепродуктов) из рф таки был согласован. Постепенно Евросоюз откажется от потребления энергоносителей, предложенных Кремлем. Этот период должен занять 6-8 месяцев, прежде чем будет полностью завершен. Сообщается, что частично импорт будет разрешен по трубопроводу отдельным европейским странам — которые очень зависят от этого и пока не имеют лучших альтернатив.

Несмотря на сопротивление отдельных стран, запрет на импорт, покупку или передачу нефти (непротепродуктов) из рф таки был согласован. Постепенно Евросоюз откажется от потребления энергоносителей, предложенных Кремлем. Этот период должен занять 6-8 месяцев, прежде чем будет полностью завершен. Сообщается, что частично импорт будет разрешен по трубопроводу отдельным европейским странам — которые очень зависят от этого и пока не имеют лучших альтернатив. Отключение от SWIFT. Всемирная платежная система прекращает обслуживать еще несколько российских банков. Кроме "Московского кредитного", а также "Россельхозбанка" под действие санкций попал также "Сбербанк". Это финучреждение считается самым крупным в россии. Также ограничения коснулись и "Белорусского банка развития и реконструкции".

Всемирная платежная система прекращает обслуживать еще несколько российских банков. Кроме "Московского кредитного", а также "Россельхозбанка" под действие санкций попал также "Сбербанк". Это финучреждение считается самым крупным в россии. Также ограничения коснулись и "Белорусского банка развития и реконструкции". Стоп, пропаганда! Евросоюз отказывается от трансляции сразу трех российских телеканалов. Теперь "Россия 24", "Россия РТР" и "Международный ТВ Центр" больше не смогут распространять свои новости еще и на европейских зрителей.

Евросоюз отказывается от трансляции сразу трех российских телеканалов. Теперь "Россия 24", "Россия РТР" и "Международный ТВ Центр" больше не смогут распространять свои новости еще и на европейских зрителей. Экспорт. Накладывается запрет на транспортировку в россию 80 видов химикатов, которые могут использоваться при изготовлении химоружия.

Также россияне больше не смогут получать полноценные европейские консалтинговые, бухгалтерские или пиар-услуги. Сократится возможность использования облачных сервисов.

Дополнительно будет объявлен список лиц, которых шестой пакет санкций коснется лично.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кто из приближенных к путину политиков попал под действие новых ограничений от США.

Также мы публиковали мнение политолога Евгений Магды о том, почему ЕС стоит начать согласовывать седьмой пакет санкций уже сейчас.