Не обошли вниманием и семью рупора Кремля Пескова

В пятницу, 3 июня, Европейский Союз окончательно поддержал шестой санкционный пакет против РФ. Им предусматривается не только нефтяное эмбарго, но и персональные ограничения против российских политиков и семей. В частности, в санкционном списке оказалась вероятная любовница кровавого диктатора Алина Кабаева, которую называют матерью двух его детей.

Детали нового пакета санкций появились на официальном сайте Евросоюза, а это означает вступление этих ограничений в силу.

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Кроме Кабаевой, Европейский Союз ввел ограничения против семьи пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова — в частности жены Татьяны Навки, дочери Елизаветы и сына Николая.

Также под санкции ЕС попали предатели Украины Владимир Сальдо (руководит ныне захваченной Херсонщиной) и его заместитель Кирилл Стремоусов. Не обошли ограничения и предательницу Галину Данильченко, провозгласившую себя "мэром" оккупированного Мелитополя.

Относительно российских компаний, попавших под санкции, — это Оборонэнерго, УАЗ, Воинтелеком, КАМАЗ, ТатнефтьНефтехим, Балашихинский литейно-механический завод, Ремдизель.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение политолога Евгения Магды о том, почему ЕС следует начать согласовывать седьмой пакет санкций уже сейчас.