Коли Україна стане членом ЄС – оптимістичний прогноз

Процес вступу України до ЄС може зайняти не так вже й багато часу

Україна може вступити до Європейського союзу протягом наступних п’яти років, але є ймовірність, що це станеться ще швидше.

Про це розповів економіст, професор Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він висловив переконання, що Україна рано чи пізно стане членом ЄС, проте наголосив, що не знає, коли це станеться.

"Польща, країни Балтики приєднувалися 5-10 років. Я думаю, що 5 років – це реальний план", — сказав Городниченко.

За його словами, у Європи зараз велике бажання допомогти Україні, а заяви перших осіб країн ЄС дуже змінилися. Окрім того, показовими є візити до Києва президентки Європарламенту Роберти Мацоли, високого представника ЄС Жозепа Борреля та інших.

Городниченко зазначає, що люди такого рівня не приїжджали б до країни, що воює, якби це не було для них важливо.

"Це дає мені підстави вважати, що Україна буде найближчим часом, скажімо, до 5 років, у Європейському Союзі", — каже він.

При цьому економіст зазначив, що якби ще три місяці тому назвав би фантастичним прогноз про те, що Україна вступить за цей термін до ЄС, однак в поточних умовах все можливо. Навіть те, що Україна може впоратися і швидше.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон під час конференції про майбутнє Європи заявив, що Україні може знадобитися "кілька років, навіть десятиліть", щоб вступити до ЄС.