Когда Украина станет членом ЕС — оптимистический прогноз

Процесс вступления Украины в ЕС может занять не так уж и много времени

Украина может вступить в Европейский союз в течение следующих пяти лет, но есть вероятность, что это произойдет еще быстрее.

Об этом рассказал экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он выразил убеждение, что Украина рано или поздно станет членом ЕС, однако подчеркнул, что не знает, когда это произойдет.

"Польша, страны Балтики присоединялись 5-10 лет. Я думаю, что 5 лет – это реальный для нас план", — сказал Городниченко.

По его словам, в Европе сейчас большое желание помочь Украине, а заявления первых лиц стран ЕС сильно изменились. Кроме того, показательными являются визиты в Киев президента Европарламента Роберты Мацолы, высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и других.

Городниченко отмечает, что люди такого уровня не приезжали бы в воюющую страну, не будь для них это важно.

"Это дает мне основания полагать, что Украина будет в ближайшее время, скажем, до 5 лет, в Европейском Союзе", — говорит он.

При этом экономист указал, что если еще три месяца назад назвал бы фантастическим прогноз о том, что Украина вступит за этот срок в ЕС, однако в настоящих условиях все возможно. Даже то, что Украина может справиться и быстрее.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции о будущем Европы заявил, что Украине может понадобиться "несколько лет, даже десятилетий", чтобы вступить в ЕС.