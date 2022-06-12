Статус кандидата в члени ЄС для України: Кулеба пояснив, чому це так важливо

Статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі

Залишилось менше двох тижнів до саміту Європейського Союзу, на якому Україні можуть надати статус кандидата на вступ до європейської спільноти.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Фейсбук пояснив, чому це є вкрай важливим для нашої країни.

Міністр пояснив, що він "юридично закріпить Україну в проєкті європейської інтеграції".

"Це жирна крапка після десятиріч європейської політики стратегічної невизначеності щодо України. Невизначеності, яка перестала бути конструктивною. Це руйнування багаторічного російського наративу про те, що "Україну в ЄС не чекають", — підкреслив Кулеба.

Разом із тим він констатував, що хоч ми впритул наблизилися до розв’язки, "останні метри найскладніші".

"Меншість скептиків кинула проти нас всі контраргументи — від необхідності синхронізації з державами Західних Балкан до обвинувачень у недостатній стійкості демократичних інституцій", — перерахував міністр деякі умови, які намагаються висунути для перешкоди до набуття Україною лише статусу кандидата на членство у ЄС.

"Якби ви знали, які потоки свідомості за останній місяць вислухав лише я від скептиків", — поділився Кулеба, додавши, що слухаючи деякі монологи, іноді було очевидно, що люди самі слабо вірять в те, що говорять, але відчайдушно чіпляються за можливість сказати "ні".

Разом з тим український дипломат заявив: більшість в ЄС розуміє, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе лише переваги всій Європі.

"Це win-win для всіх. Потрібно лише перестрибнути чергові стереотипи та страхи. Ми активно допомагаємо у цьому нашим європейським друзям. Вирішальна мить вже близько", — підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер заявив, що Європарламент надасть рекомендацію лідерам країн ЄС під час саміту 23-24 червня надати Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.