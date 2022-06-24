У Міноборони зробили важливу заяву щодо Сєвєродонецька

У Міноборони не коментують пересування військ

Генеральний штаб ЗСУ не коментує інформацію про можливий вихід українських військових із міста Сєвєродонецьк (Луганська область).

Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу у п’ятницю, 24 червня, заявив, що ця інформація є закритою і не є предметом для обговорень, передає "Українська правда".

"Інформацію про те, чи знаходяться частини Збройних сил України у певному районі, включаючи Сєвєродонецьк, закрита. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку представляє Генштаб та Міноборони України", — заявив Мотузяник.

Також спікер Міноборони закликав журналістів та представників влади своїми заявами не шкодити веденню оборонної операції.

"Хотів би закликати й журналістів та представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в рамках відкритої інформації. Не треба шкодити веденню оборонної операції... Вірте у Збройні сили України", — зазначив Мотузяник.

Мотузяник також додав, що найгарячішою ділянкою на фронті залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька. Повідомляється, що окупанти, попри втрати, створили чисельну перевагу на деяких ділянках фронту, що дозволяє їм досягати певних тактичних успіхів.

Нагадаємо, 24 червня керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ змушені залишити Сєвєродонецьк. Це підтвердив також журналіст Юрій Бутусов.

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