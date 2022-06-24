Україна офіційно відступає від Сєвєродонецька: як так сталося

Командування української армії сподівається уникнути непотрібних втрат

Українські захисники змушені відступити від Сєвєродонецька, що на Луганщині, через стан позицій, котрі щодня обстрілюються. Як доводять свіжі карти бойових дій, росіяни систематично атакують місто, воно практично зруйноване. Тому перебування на необладнаній передовій може завдати ще більших втрат нашій стороні.

За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, таке рішення є вимушеним та продуманим. Ніхто не збирається дозволити нашим військовослужбовцям потрапити в "котел" або дозволити загинути через неможливість сховатися від обстрілу.

"На жаль, так. Доведеться відводити наших хлопців. Це те, про що ми в принципі говорили", — зазначив чиновник, пояснюючи причини в ефірі національного телемарафону.

ЗСУ змушені покинути Сєвєродонецьк

Чиновник наголошує: безпека солдатів для України понад усе. Зараз більшість позицій у Сєвєродонецьку є неукріпленими через постійні методичні обстріли з боку російських окупантів. Тому військові отримали наказ відступати від міста на нові, обладнані позиції, звідки можна буде вести більш ефективні бої.

До того ж, як стверджує Гайдай, через регулярний обстріл і неможливість нормально тримати оборону через зруйновану інфраструктуру регулярно збільшується кількість загиблих бійців ЗСУ та Нацгвардії. На це прямо впливає те, що за кілька місяців війни росіяни знищили Сєвєродонецьк майже на 90%, включаючи підприємства та житлові будинки.

Залишається під загрозою і Лисичанськ — до нього, за словами керівника Луганської ОВА, намагаються просунутися росіяни з боку Тошківки та Золотого. Проте поки що наші військові тримають оборону, не дозволяючи загарбникам увійти до міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як доводиться виживати на лінії вогню мешканцям Лисичанська, яких через порушення логістики та відсутність зв’язку у місті залишається ще дуже багато.