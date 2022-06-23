Жителі гинуть у власних будинках, зв’язок відсутній: як Лисичанськ живе на лінії вогню

Перебування в прифронтовому місті – непросте завдання

Російські війська вже не перший тиждень масово обстрілюють Лисичанськ, що на Луганщині, адже він залишається одним із форпостів області, яку намагаються захопити окупанти. Наразі ворог максимально близько підійшов до міста, однак у ньому залишається ще багато мирних жителів.

Як зараз доводиться будувати побут під регулярну канонаду обстрілів та страх за своє життя, розповіли кореспонденти "Військового телебачення України". Лисичанськ надав медійникам не найтепліший прийом, продемонструвавши всі "принади" життя у прифронтовому населеному пункті.

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Штурмувати місто росіяни поки не намагаються, ще накопичують сили. Однак це не заважає їм методично знищувати мирну інфраструктуру Лисичанська за допомогою ствольної та реактивної артилерії. За попередніми оцінками, за кілька десятків кілометрів від міста розташована понад сотня одиниць такого озброєння.

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Особливо з цілями вороги не розбираються — б’ють по житлових будинках, магазинах, інших цивільних об’єктах. За словами місцевих жителів, у Лисичанську гине багато людей. При цьому деякі навіть не виходять із власного будинку чи квартири – смерть їм приносять снаряди "руского міра".

Такої техніки повно на вулицях Лисичанська

На в’їзді в місто та деяких вулицях можна помітити легкові авто, що згоріли. Цей металобрухт не прибирають, він служить чимось на зразок додаткових обмежувачів для пересування супротивника. Поряд з машинами знаходяться і величезні хвости крилатих ракет, які є свідченням російських злочинів проти України.

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Важливо відзначити, що у Лисичанську все ще залишається багато мирних людей. Це пов’язано і з ускладненою логістикою — постійний хаотичний обстріл не допомагає виїзду, і з відсутністю зв’язку. Останнє заважає навіть банальному виклику медиків чи рятувальників у разі потреби.

Дим від обстрілів та прильотів – вже звичне явище для місцевих

Більше деталей можна дізнатися (і побачити) у репортажі ВТУ:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни можуть кинути абсолютно всі сили на захоплення Лисичанська та Сєверодонецька. До чого це призведе, пояснював капітан ЗСУ Віктор Трегубов.

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