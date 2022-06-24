Ворог зосереджений на Сєвєродонецьку та Лисичанську, ЗСУ просуваються на півдні: свіжі карти боїв

Українські захисники зазнають відчутних втрат, але все одно б’ються як леви

Основною метою російських окупантів на Донбасі є встановлення повного контролю за територією Луганської області. У цьому їм може допомогти захоплення і без того розбитих Лисичанська та Сєвєродонецька, за які розпочався новий виток бою.

За інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни, ці два міста ризикують бути поневолені російською армією. При цьому вважається, що особливим переломом у загальному конфлікті така втрата для ЗСУ не буде вирішальною, тому що головне завдання – стримування армії рф – було успішно виконане. Також продовжуються битви на інших відрізках фронту.

Загальна картина боїв в Україні на ранок п’ятниці, 24 червня, виглядає так. Чітко видно значний відрізок території на півдні, який перебуває вже під контролем українців, а також активність боїв на Донбасі.

Свіжа карта боїв в Україні 24 червня

Донбас

Як уже згадувалося, найгарячіше зараз у напрямку Сєвєродонецька, а також Лисичанська. Росіяни активно наступають на ці міста, сподіваючись зламати два найважливіші форпости Луганщини. Навіть якщо захоплення населених пунктів відбудеться, перелом у війні на користь росіян не настане. Тим більше, що ЗСУ кілька днів поспіль постійно стягували сюди військовий склад та різну техніку, щоб дати гідний бій.

Свіжі карти боїв за Донбас

Що стосується Лисичанська, то напередодні російським солдатам вдалося дістатися південних околиць міста. Під контролем окупантів опинилися населені пункти Рай-Олександрівка та Лоскутівка. Це допоможе загарбникам не витрачати зайвий час для прямого сполучення із Сєвєродонецьком. Російські сили також, ймовірно, обмежили доступ України до комунікацій Лисичанська і можуть обстрілювати великі ділянки шосе Сіверськ-Лисичанськ та Бахмут-Лисичанськ.

Цікавий момент із Сєвєродонецьком — тут переважно бої ведуться представниками частини 2-го армійського корпусу (армія т.зв. "ЛНР"), а також представники Росгвардії. Останні не призначені для участі у війні, що демонструє високий рівень втрат росіян.

Свіжі карти боїв за Сєвєродонецьк

Додамо, що окупанти могли завершити оточення наших захисників у Золотому та Гірському, але остаточно взяти під контроль ці села їм ще не вдалося.

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Харків

Свіжі карти боїв за Харків

Ізюмський напрямок продовжує бути дуже "спекотним" — на південному сході від міста росіяни все ще тиснуть на Слов’янському напрямку. Активних дій не спостерігалося, але відходити ніхто не збирався.

Також складна ситуація і поряд із самим Харковом. У північному напрямку від міста розташовані артилерійські установки противника — це загрожує регулярним обстрілом обласного центру.

Південь

Свіжі карти боїв на півдні України

Основна тактика противника у цьому відрізку фронту — накопичення зусиль і зміцнення оборонних позицій. При цьому подібна поведінка не рятує росіян від знищення та відступу. На карті добре видно, яку ділянку території вдалося звільнити бійцям ЗСУ.

Повідомляється, що атаки також продовжилися неподалік населених пунктів Шевченка, Новосілки, Времівка та ін. Були помічені і колони військової техніки, які прямували до Пологів та Бердянська з боку Маріуполя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про надходження найважливішої техніки від США для українських захисників. Її наявність та застосування допоможе швидше звільняти окуповані території. Важливо, що дальність її стрілянини набагато більша, ніж у інших схожих знарядь.