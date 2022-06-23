Білгород, Луганськ, Херсон – куди зможуть діставати ЗСУ завдяки новій зброї від США

Цілий ряд військових об’єктів стануть вразливими для атак ЗСУ

У четвер, 23 червня, стало відомо про надходження в Україну перших РСЗВ М142 HIMARS із обіцяних Україні за програмою ленд-лізу від США.

Разом з пусковими установками ЗСУ отримала боєприпаси М31 GMLRS дальністю в 40-43 милі або 64-70 км, що дозволить військовим діставати до цілої низки цілей, які раніше були недоступні.

У списку цілей, наприклад, військові об’єкти в районі тимчасово непідконтрольного Луганська, в район якого можуть діставати М142, оскільки по прямій відстані від Лисичанська близько 70 км.

Луганськ

Американські РСЗВ, що прибули, дозволять впевнено і точно вражати скупчення живої сили і техніки окупантів в районі Ізюму, до якого ЗСУ після успішного контрнаступу в середині червня наблизилися приблизно на 20-25 км, зайнявши селище Заводи.

Ізюм

Приблизно на аналогічній відстані — близько 25 км, ЗСУ сьогодні знаходяться від окупованого росією Херсона, розташовуючись в районі населеного пункту Томіна Балка, а значить військові цілі в місті також можуть бути піддані точному обстрілу.

Херсон

Хоча можливості дальності М142 HIMARS – до 70 км, майже втричі перекривають відстань до цих місць, запуск ракет можна проводити з тилу, тим самим не побоюючись артогню у відповідь окупантів.

Але головною перевагою стане той факт, що тепер ЗСУ зможуть діставати до території Росії, наприклад, відстань від міста Дергачі Харківської області до російського Білгорода цілком укладаються в максимальну дальність роботи американської РСЗВ в 70 км.

Білгород

Точно невідомо, які саме боєприпаси отримала Україна до РСЗВ, напевно, йдеться про боєприпаси М31 GMLRS, що являють собою реактивний снаряд з осколково-фугасною бойовою частиною, в якій розташовано 90 кг вибухової речовини. При вибуху формується велика кількість уламків, які вражають техніку та особовий склад.

Водночас Україна сподівається, що разом із новими РСЗВ США у новому пакеті військової допомоги передасть ракети системи ATACMS, якими також може стріляти HIMARS, але вже на відстань від 165 до 300 км.