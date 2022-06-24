"Ми вийшли із Сєвєродонецька": відомий журналіст розповів, що відбувається

Українські захисники відступають із гідністю на більш облаштовані позиції

Новиною п’ятниці, 24 червня, став вимушений відступ українських військовослужбовців із території Сєвєродонецька, який регулярно обстрілюється окупантами. Процес також проходив під прицільним вогнем ворога, проте наші бійці змогли вціліти завдяки нестандартному способу "евакуації".

За словами журналіста Юрія Бутусова, який перебував у Сєвєродонецьку разом із ЗСУ, військові відступали організовано, хоча на їхньому шляху й зустрілися окремі труднощі. Найбільш проблемним виявилося те, що при виході з міста їм довелося долати водойму.

"Українські воїни гідно билися за місто і зробили більше, ніж можливо в таких надзвичайно тяжких умовах. Без мостів і без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом", — наголосив Бутусов.

Також він пообіцяв, що ЗСУ обов’язково повернуться до Сєвєродонецька — щоб прогнати російських загарбників, які так нахабно з’явилися на чужу землю.

Поруч із Сєвєродонецьком знаходиться чимало водойм

Від волонтера Андрія Боєчка стало відомо, що відступ українських військовослужбовців відбувався за дуже складних обставин. Ворог постійно обстрілював найближчу територію, а переправа через водойми відбувалася за допомогою гумових човнів. Понтони вирішили не зводити, адже супротивник міг легко їх зруйнувати під час вогневої атаки.

До слова, без "прощального подарунку" воїни Сєвєродонецьк не залишили. Бійці Іноземного легіону поділилися у соцмережах відеозаписом одного із "крайніх" боїв за місто в мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як ситуація на різних напрямках фронту. Для ретельного аналізу ми використовуємо свіжі карти боїв в Україні, надані американським Інститутом вивчення війни.