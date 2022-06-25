Окупанти у Маріуполі взяли в полон сотні лікарів: стали відомі подробиці

Точну кількість українців у полоні ніхто назвати не може

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни взяли в полон не лише захисників міста, а й сотні медиків.

Про це у коментарі для zn.ua розповів родич одного із полонених лікарів Андрій Кривцов.

Повідомляється, що окупанти незаконно взяли в полон весь персонал 555 військового госпіталю – це щонайменше 50 лікарів, медсестри, десятки поранених цивільних, водії та персонал, а також медики з частин Нацгвардії, 36 бригади морської піхоти, цивільні лікарі – загалом сотні. Точну кількість українців у полоні ніхто назвати не може, а донедавна вони навіть не значилися у списках полонених української сторони.

"Російська сторона досі не підтверджує, що утримує у себе цих людей. Зрозуміло, чому, тому що вони усвідомлюють, що полонити медиків, персонал госпіталю та цивільних поранених – незаконно. росія, полонивши цивільних, лікарів та людей, які не тримали зброї в руках, порушує всі норми та правила ведення війни та всі можливі конвенції", – сказав Кривцов.

Андрій хоче добитися широкого розголосу для того, щоб світ дізнався про цей злочин росії, а також вимагає звільнення рідних, хоча розуміє, що в рф "не існує такого поняття як людські права, а людське життя для росіян нічого не означає".

Раніше повідомлялося, що у росіян почалася істерика через звільнення "Тайри".

Нагадаємо, бойовий медик ЗСУ захопив 8 окупантів у полон.