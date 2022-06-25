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Росіяни вдарили по ядерній установці у Харкові: що відомо

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Джерело нейтронів у Харкові Новина оновлена 25 червня 2022, 17:32
Джерело нейтронів у Харкові

Нині ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан

У суботу, 25 червня, на 122-й день повномасштабного вторгнення рф окупанти завдали удару по ядерній підкритичній установці "Джерело нейтронів" у Харкові.

Про це повідомляє Держатомрегулювання на своєму telegram-каналі.

"За інформацією від організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт заподіяння додаткової шкоди будинкам та інфраструктурі промислового майданчика", — повідомили в Держатомрегулювання.

В результаті було пошкоджено:

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
  • корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
  • обшивку основної будівлі установки.

В результаті вимірювання переносним дозиметром встановлено, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі "Джерело нейтронів" у межах норми. Держатомрегулювання зазначили, що продовження обстрілів майданчика може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо, росіяни з початку повномасштабного вторгнення в Україну обстрілювали "Джерело нейтронів" у Харкові та будівлю Харківського фізико-технічного інституту. Останнім часом окупанти збільшили кількість обстрілів Харківщини.

Теги:
#Україна #Харків #Росія