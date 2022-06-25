Росіяни вдарили по ядерній установці у Харкові: що відомо
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Нині ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан
У суботу, 25 червня, на 122-й день повномасштабного вторгнення рф окупанти завдали удару по ядерній підкритичній установці "Джерело нейтронів" у Харкові.
Про це повідомляє Держатомрегулювання на своєму telegram-каналі.
"За інформацією від організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт заподіяння додаткової шкоди будинкам та інфраструктурі промислового майданчика", — повідомили в Держатомрегулювання.
В результаті було пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
В результаті вимірювання переносним дозиметром встановлено, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі "Джерело нейтронів" у межах норми. Держатомрегулювання зазначили, що продовження обстрілів майданчика може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
Нагадаємо, росіяни з початку повномасштабного вторгнення в Україну обстрілювали "Джерело нейтронів" у Харкові та будівлю Харківського фізико-технічного інституту. Останнім часом окупанти збільшили кількість обстрілів Харківщини.