Окупанти готують наступ на Харків: Синєгубов розповів, чи готове місто

ЗСУ готуються до будь-яких варіантів розвитку подій

Військовослужбовці ЗСУ готові відбити новий наступ російських окупантів на Харків, якщо це станеться.

Як повідомляє "Сегодня", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що українські захисники мають необхідну мотивацію, бойовий дух та навички, щоб не дозволити росіянам взяти обласний центр.

Він також зазначив, що після 24 лютого всі добре зрозуміли, що Харків та область є принциповими цілями для росіян, особливо якщо врахувати, як їх там прийняли.

Натомість ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв, щоб захистити місто від повторного наступу.

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що у Білгородській області росії окупанти збирають війська для повторного наступу на Харків. За його словами, воно може розпочатися вже до кінця цього тижня.

Арестович зазначив, що через це росіяни наростили кількість обстрілів міста та закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнали тривоги, а ще краще вивезти з Харкова дітей та людей похилого віку.