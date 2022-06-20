Арестович озвучив тривожні прогнози для Харкова: подробиці

Росіяни готують новий наступ на Харків

Обстріли Харкова російськими військами закінчаться ще не скоро, тому місцевим жителям ігнорувати сигнали тривоги не варто.

Як повідомив у розмові з правозахисником Марком Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович, тим харків’янам, хто ще залишився у місті, не варто сподіватися, що обстріл незабаром припиниться.

У зв’язку з цим він порадив уважно стежити за сигналами тривоги, а краще взагалі вивезти з міста дітей і людей похилого віку.

"Бо боюся це надовго — обстріли Харкова", — сказав він.

Також він зазначив, що посилення обстрілів міста може бути пов’язане з тим, що угруповання російських військ у Білгородській області веде підготовку до наступу на Харків. А розпочатися він може вже цього тижня.

"Не виключаю нової "битви за Харків", — зазначив Арестович.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 20 червня у Харкові та області чули близько шести вибухів. Очевидно, обстріл проводився з території неподалік Білгорода, оскільки жителі міста могли на власні очі бачити відльоти.